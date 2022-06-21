В Турции запланирована встреча по проблеме вывоза зерна с Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переговоры с целью организовать процесс вывоза зерна с Украины запланированы на ближайшее время в Стамбуле, сообщает во вторник Bloomberg.

По данным агентства, эти переговоры должны начаться в течение следующих 10 дней.

Состав участников встречи не уточняется, однако по информации Bloomberg, к ней могут присоединиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Также до планируемой встречи в Стамбуле в Россию отправится турецкая военная делегация с целью обсудить шаги, которые можно предпринять для вывоза зерна через украинские порты.

Bloomberg отмечает, что перевозка грузов морем может начаться в течение месяца после достижения возможного соглашения. При этом по "зерновому коридору" судами могут транспортировать и российскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее в июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу украинского зерна. Он сообщил, что обсуждается механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

До этого Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы. По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.