Британские власти объявили об угрозе распространения полиомиелита

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиомиелит может начать распространяться в Великобритании после того, как болезнь удалось практически победить.

Как сообщает "Би-би-си", следы вируса найдены в сточных водах Лондона.

Агентство по здравоохранению Великобритании полагает, что вирус попал в канализацию с отходами человека, который недавно был привит живой вакциной. Вероятно, этот человек прибыл из-за границы.

Риск заражения невысок, но вместе с тем британские власти предупреждают родителей, что дети должны быть обязательно привиты.

Отмечается, что большинство жителей Великобритании были привиты от полиомиелита в детстве, но в некоторых сообществах, где уровень вакцинации низок, остается риск инфицирования.

В Великобритании используется инактивированная полиовакцина (она предусматривает три прививки до года и ревакцинацию в 14 лет).



Как отмечает Daily Mail, последний раз заражение внутри Британии фиксировалось в 1984 году, однако после этого неоднократно регистрировались завозные случаи. В 2003 году Великобританию объявили свободной от полиомиелита.

Считается, что из трех типов полиовируса два удалось победить благодаря массовой вакцинации, один еще существует в двух странах: Афганистане и Пакистане.

Полиомиелит является опасным заразным заболеванием, которое приводит к парезам или параличам, можетразвиться миокардит.