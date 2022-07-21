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В США впервые за почти 10 лет зафиксирован полиомиелит

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В США выявлен заболевший полиомиелитом, сообщает Associated Press со ссылкой на данные медиков Нью-Йорка. Это первый случай заболевания почти за 10 лет.

Пока нет данных, кто именно заболел и был ли этот человек привит. Вместе с тем отмечается, что, вероятно, речь идет не о непосредственно заболевании полиомиелитом, а о следах этого заболевания, которые выявляются при вакцинации живой вакциной.

В США живая вакцина не используется, людей прививают инактивированной полиовакциной.

Полиомиелит был ранее одним из самых опасных заболеваний в США, когда ежегодные вспышки приводили к тысячам случаев паралича, особенно много пострадавших было среди детей. Вакцинирование началось в середине 1950-х. В результате в 1960-х выявлялось менее 100 случаев в год, в 1970-е - менее 10 случаев.

В 1979 году США стали официально свободны от полиомиелита. Однако периодически фиксировались завозные случаи.

Полиомиелит передается от человека к человеку либо через зараженную воду. Это заболевание осталось только в двух странах: Афганистане и Пакистане, однако периодически вспышки бывают в некоторых странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

США Нью-Йорк
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