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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Французская ракета Ariane-5 стартовала на орбиту с двумя спутниками связи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) стартовала на орбиту с малазийским и индийским спутниками связи, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты с двумя спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлен в минувшую среду в 23:50 по парижскому времени (в четверг в 00:50 мск).

Носитель должен вывести на орбиту малазийский спутник MEASAT-3d массой 5648 кг, а также космический аппарат GSAT-24, разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) с массой 4181 кг.

Ariane-5 ESA Франция
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