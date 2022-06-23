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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника связи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту малазийский и индийским спутники связи, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты с двумя спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлен в минувшую среду в 23:50 по парижскому времени (в четверг в 00:50 мск).

Носитель вывел на орбиту малазийский спутник MEASAT-3d массой 5648 кг, а также космический аппарат GSAT-24, разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) с массой 4181 кг.

Франция ESA Ariane-5
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