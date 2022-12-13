Ракета Ariane 5 стартовала на орбиту с тремя спутниками

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Ariane 5 во вторник стартовала на орбиту с двумя американскими спутниками связи и европейским метеорологическим аппаратом, сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 21:30 по парижскому времени (в 23:30 мск).

На геостационарную орбиту будут выведены два спутника связи Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat и метеорологический аппарат MTG-I1 Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT).

Космические аппараты связи Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat предназначены для покрытия территории Северной Америки.

Спутник MTG-I1 поможет метеорологам осуществлять быстрое обнаружение и прогнозирование суровых погодных явлений в целях своевременного предупреждения граждан, властей и служб экстренного реагирования в регионе Европы и Африки.