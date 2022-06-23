В США запретили продажу всех электронных сигарет Juul

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг опубликовало постановление, содержащее запрет на распространение и продажу всех электронных сигарет компании Juul Labs Inc. на территории страны.

Как сообщило ведомство, компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере защиты здоровья населения.

Некоторые из предоставленных исследований Juul также носят противоречивый и неубедительный характер, включая исследования химических веществ, выщелачиваемых из сменных капсул сигарет компании, говорится в заявлении ведомства.

Juul может добиваться отмены постановления через апелляционный процесс внутри FDA или в американском суде.

FDA, рассматривавшее заявку Juul в течение двух лет, рекомендовало пользователям продукции компании отказаться от нее в пользу тех электронных сигарет, которые ведомство уже одобрило. Ранее FDA выдало разрешение на продажу и распространение в США электронных сигарет компаний Reynolds American Inc. и NJOY Holdings Inc., являющихся конкурентами Juul.