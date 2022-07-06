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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В США приостановили запрет на продажу электронных сигарет Juul

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило запрет на продажу продукции американского производителя электронных сигарет Juul Labs Inc., введенный 23 июня.

FDA запретило продажу электронных сигарет Juul на территории США, заявив, что компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере здравоохранения.

Juul обратилась в апелляционный суд, попросив заблокировать решение FDA на время, пока компания обжалует постановление регулятора в суде. Ее просьба была удовлетворена.

Во вторник FDA сообщило в твиттере, что также решило приостановить запрет.

"Агентство пришло к заключению, что научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки", - заявили в ведомстве. Действие запрета приостановлено, но он не отменен, отметили в FDA.

США FDA Juul Labs
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