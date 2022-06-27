США объявят о предоставлении Украине системы ПРО средней и большой дальности

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США планируют объявить на этой неделе о предоставлении Украине новой военной помощи в виде систем противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно ему, США планируют объявить уже на этой неделе, что они предоставят Украине усовершенствованную систему противоракетной обороны класса "земля-воздух" средней и большой дальности.

Кроме того, сообщил источник, в ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, будет объявлено и о другой военной помощи, которая включает дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Ранее Пентагон уточнил детали поставок очередной помощи Украине. В коммюнике, выпущенном оборонным ведомством США, говорится, что на Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тысяч снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил, что американская администрация объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн.