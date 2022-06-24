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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

The Lancet сообщил, что COVID-вакцинация предотвратила 20 млн смертей в 2021 г.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Согласно новому исследованию, опубликованному в одном из престижных научных изданий в области биологии и медицины - британском журнале The Lancet, вакцинация населения мира предотвратила почти 20 млн смертей от COVID в период с декабря 2020 по декабрь 2021 года.

На основе математического моделирования исследователи сделали вывод, что вакцины сокращают потенциальное число смертей во всем мире вдвое.

По оценкам экспертов, без вакцинации от последствий заражения коронавирусом в мире скончались бы 31,4 млн человек.

В документе говорится о "существенном влиянии, которое оказали вакцины, миллионы жизней, вероятно, были спасены в течение первого года вакцинации".

"В будущем необходимо быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины, с более открытой передачей технологий и знаний, связанных с производством и распределением вакцин", - пишет журнал.

Эксперты считают, что "необходимо также расширить инфраструктуру распространения и доставки вакцин по всему миру и бороться с дезинформацией, чтобы повысить спрос на них".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 08:00 пятницы с начала пандемии во всем мире введено 11,6 млрд доз различных вакцин от коронавирусной инфекции, жертвами COVID стали 6,3 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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