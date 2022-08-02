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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

ЕК договорилась о совместной закупке белковой вакцины HIPRA от коронавируса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Управление по обеспечению готовности и реагирования в области здравоохранения (HERA) Европейской комиссии подписало рамочный контракт о совместных закупках у компании HIPRA Human Health белковой вакцины от коронавируса.

Член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис объяснила в коммюнике, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Европе нужно максимально подготовиться к осени и зиме.

"Вакцина HIPRA добавляет еще один вариант, дополняющий наш обширный резерв вакцин для государств-членов и граждан Евросоюза, - говорится в ее заявлении. - В ближайшие месяцы необходимо увеличить количество вакцинаций и ревакцинаций. Мы неустанно работаем над тем, чтобы вакцины были доступны для всех".

В этой совместной закупке участвуют 14 государств (члены ЕС и третьи страны), которые могут закупить до 250 млн доз, уточняют в Еврокомиссии. Вакцина будет доступна этим странам, как только получит положительную оценку Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

ЕК уже подписала контракты с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax и Valneva, по которым были обеспечены около 4,2 млрд доз.

Бивалентная рекомбинантная белковая вакцина HIPRA сейчас находится на рассмотрении EMA. Ее разработали как бустерную дозу для уже иммунизированных лиц возрастом от 16 лет и старше.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия HIPRA Стелла Кириакидис Евросоюз EMA
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