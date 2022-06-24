Херсонские власти сообщили о гибели местного чиновника в результате подрыва авто

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава департамента молодежной политики, семьи и спорта Херсонской области, по предварительной информации, погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона в пятницу.

"По предварительным данным, это был директор департамента молодежной политики, семьи и спорта администрации Херсонской области. По предварительным данным, он погиб. Взрывное устройство было заложено в его машину", - сказал собеседник агентства.

Подробности выясняются.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.