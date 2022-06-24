Новое землетрясение в афганской провинции Пактика привело к гибели людей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новое землетрясение произошло в пятницу в первой половине дня на территории афганской провинции Пактика, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Еще одно землетрясение произошло сегодня около 10:00 на территории уезда Гаян. По предварительным данным, в результате землетрясения погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало произошедшее.

Землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана, затронув в основном провинции Пактика и Хост. Сообщалось, что по меньшей мере 1000 человек погибли, еще как минимум 1500 получили ранения.

Заместитель главы Миссии ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что его организации удалось подтвердить смерть 800 и ранение 4 тыс. афганцев в результате разрушительного землетрясения.

В наибольшей мере пострадали четыре района в провинции Пактика - Гаян, Бармала, Нака и Зирук, а также район Спера в провинции Хост. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км и, как сообщается, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

По предварительным данным ООН, для обеспечения неотложных потребностей пострадавших потребуется $15 млн.