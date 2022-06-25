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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Пакистан открыл медлагерь для оказания помощи жертвам афганского землетрясения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Посольство Пакистана в Кабуле объявило об открытии медицинского лагеря в аэропорту Хоста для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Афганистане.

"Лагерь создан властями Хайбер-Пахтунхвы, 19 врачей с тремя машинами скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и направить пациентов в критическом состоянии в пакистанские больницы", - сообщил в субботу посол Пакистана Мансур Ахмад Хан в соцсетях.

Ранее находящееся под контролем движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) информационное агентство Bakhtar сообщило, что Пакистан направил восемь грузовиков гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Афганистана.

"Груз, организованный Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, был передан афганским властям", - говорилось в сообщении. Отмечается, что помощь состоит из семейных палаток, брезента, одеял, медикаментов.

Землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана, затронув, в основном, провинции Пактика и Хост. Сообщается, что, по меньшей мере, 1 000 человек погибли и еще как минимум 1 500 получили ранения.

В миреНовое землетрясение в афганской провинции Пактика привело к гибели людейЧитать подробнее

В наибольшей мере пострадали четыре района в провинции Пактика - Гаян, Бармала, Нака и Зирук, а также район Спера в провинции Хост. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км и, как сообщается, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

В пятницу в первой половине дня на территории на территории уезда Гаян провинции Пактика произошло еще одно землетрясение, по предварительным данным, погибли пять человек.

Землетрясение в Афганистане

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Землетрясение произошло в среду в двух провинциях Афганистана, Пактике и ХостеКабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провел экстренное заседание в связи с землетрясением.Правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненыхЗемлетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, много жертв в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.По состоянию на утро 23 июня количество жертв превысило тысячу человек, пострадавших более полутора тысяч
Землетрясение произошло в среду в двух провинциях Афганистана, Пактике и Хосте
Пакистан Афганистан
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