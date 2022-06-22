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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 900 человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число жертв произошедшего в среду землетрясения в двух провинциях Афганистана превысило 900 человек, сообщило информационное агентство Aamaj News.

"Число жертв землетрясений в Пактике и Хосте увеличилось, 920 человек погибли, 610 получили ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заместителя госминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провел экстренное заседание в связи с землетрясением. "В президентском дворце состоялось экстренное совещание под председательством премьер-министра муллы Мухаммада Хасана Ахунда для оказания всей возможной помощи пострадавшим от землетрясения в Пактике и Хосте", - написал в твиттере официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"Помимо выражения сочувствия пострадавшим от землетрясения, правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых", - говорится в сообщении.

Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.

Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, большие жертвы были в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения, которое затронуло провинции Пактика, Пактия, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул, составила 6,1 по шкале Рихтера.

Афганистан
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