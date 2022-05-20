Путин заявил о провале киберагрессии против России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Киберагрессия против России провалилась, поскольку мы были готовы к таким атакам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета Безопасности РФ.

По его словам, "это результат той системной работы, которая велась все последние годы".

Он сообщил, что в последние годы российские специалисты серьезно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи.

"Многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии. Сама работа в этой сфере получила четкие управленческие и нормативные контуры, адекватные вызовам времени", - сказал Путин.

Он сообщил, что были приняты документы стратегического планирования, которые определили основные угрозы и риски в этой области, и конкретные шаги по их нейтрализации.

Кроме этого, подчеркнул глава государства, была заметно укреплена правовая база, позволившая повысить эффективность защиты информации государственных органов и на объектах критической инфраструктуры.

Число кибератак в РФ с начала операции на Украине возросло в разы

Путин также отметил, что количество кибератак в России с начала спецоперации на Украине увеличилось в разы, они четко скоординированы, в том числе госструктурами.

"Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. С началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми, серьезными и масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что число кибератак увеличилось в разы. "Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур. Мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска", - заявил Путин.

Президент рассказал, что предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы, объекты критической информационной инфраструктуры России.

"В первую очередь под ударом оказались средства массовой информации, финансовые учреждения, массовые социально-значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти", - сообщил Путин.

По его словам, значительно чаще фиксируются попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний.

"В большинстве случаев используется следующая тактика атак. Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии. Применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы", - заявил Путин.