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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Макрон заявил, что Франция мало зависит от российского газа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна мало зависит от поставок газа из РФ, однако может пострадать от последствий зависимости других стран ЕС от российских энергоресурсов.

"Мы мало зависим от газа как такового и мало зависим от российского газа", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита лидеров стран Евросоюза.

При этом Макрон подчеркнул, что в случае прекращения поставок из России это окажет сильное воздействие на ряд других стран ЕС. А это, в свою очередь, ударит и по Франции.

Президент отметил, что такая же взаимозависимость прослеживается и в том, что касается производства электроэнергии.

"Нам нужно снижать роль газа в процессе производства электричества", - считает Макрон.

Эммануэль Макрон ЕС Франция
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