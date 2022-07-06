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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Париже призвали учитывать возможность прекращения поставок газа РФ во Францию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Потенциальная угроза возможности прекращения импорта российского газа касается и Франции, пусть и не в такой степени, как других европейских стран, поэтому надо экономить энергию, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн.

"Хотя наша страна и менее зависима от российского газа, чем наши соседи, мы не можем верить или убеждать в том, что односторонние решения России нас не затронут", - сказала глава правительства Франции, выступая в среду с докладом о политике ее кабинета в Национальном собрании.

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"Если Россия прекратит свой газовый экспорт, нас также это коснется. Уже сейчас мы должны предусмотреть все конкретные сценарии, даже самые сложные, и быть готовыми разделить их последствия со всеми игроками и с французами", - призвала премьер-министр.

По ее словам, "мы можем это выдержать, но каждый должен действовать".

А это, объяснила она, связано с экономией энергии. "Мы должны избегать любого бесполезного потребления в области жилищного фонда", - сказала Борн. Она пообещала модернизировать до 700 тыс. единиц жилья в год и обеспечить каждому возможность использовать экологически чистый транспорт.

Известная своей приверженностью идеям энергетического перехода, премьер-министр посвятила ему и борьбе против климатических изменений существенный раздел своего доклада.

В частности, она заявила: "Мы хотим стать и будем первой экологической великой державой, которая откажется от ископаемых источников энергии".

Франция
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