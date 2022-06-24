Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне рассчитывают на дипломатическое решение конфликта на Украине и готовы поддерживать диалог, заявил в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив в то же время, что страна продолжит поставки вооружений Украине.

"Мы поддерживаем усилия Украины в достижении окончания конфликта через диалог, но продолжим укреплять позиции Украины на полях боев, чтобы у нее были сильные позиции за каким-либо столом переговоров", - сказал он.

Накануне Пентагон сообщил детали о поставках очередной помощи Украине.

В коммюнике, выпущенном оборонным ведомством США, говорится, что на Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме в свою очередь сообщил, что американская администрация объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд", - сказал Кирби.

Он добавил, что с момента прихода к власти нынешней американской администрации на помощь Украине было выделено $6,8 млрд.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ заявили о разгроме украинской группировки в "Горском котле"

В Тбилиси убит один из основателей инвесткомпании Silk Road Group

Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт

Польша получит кредит в 450 млн евро для помощи украинским беженцам

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ
Военная операция на Украине

ЛНР сообщила о контроле над поселками Горское и Золотое и уничтожении там группировки ВСУ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });