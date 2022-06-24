Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне рассчитывают на дипломатическое решение конфликта на Украине и готовы поддерживать диалог, заявил в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив в то же время, что страна продолжит поставки вооружений Украине.

"Мы поддерживаем усилия Украины в достижении окончания конфликта через диалог, но продолжим укреплять позиции Украины на полях боев, чтобы у нее были сильные позиции за каким-либо столом переговоров", - сказал он.

Накануне Пентагон сообщил детали о поставках очередной помощи Украине.

В коммюнике, выпущенном оборонным ведомством США, говорится, что на Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме в свою очередь сообщил, что американская администрация объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд", - сказал Кирби.

Он добавил, что с момента прихода к власти нынешней американской администрации на помощь Украине было выделено $6,8 млрд.