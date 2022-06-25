Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Йенс Столтенберг Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Хорошее обсуждение с президентом нашего уважаемого союзника Турции Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО. Договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал он в субботу в твиттере (соцсеть заблокирована в РФ).

Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО 18 мая и, как предполагалось, их обсуждение должно было состояться на саммите альянса в конце июня.

Однако рассмотрение заявок Финляндии и Швеции блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий к этим странам и, в частности, обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Финляндия и Швеция приглашены на саммит, но пока неизвестно, будет ли Турция готова к началу переговоров о членстве этих стран в альянсе.