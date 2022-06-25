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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Эрдоган призвал Швецию отменить эмбарго на продукцию оборонпрома Турции

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Стокгольму следует отменить ограничения против турецкой оборонной промышленности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со шведским премьером Магдаленой Андерссон, посвященном заявке на вступление Швеции в НАТО.

"Эрдоган заявил, что Анкара ожидает снятия эмбарго и других ограничений, касающихся экспорта продукции оборонпрома Турции", - сообщает "Анадолу" со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

Кроме того, Эрдоган напомнил Андерссон и о других требованиях Анкары в адрес Швеции в связи с ее желанием вступить в НАТО. Так, президент Турции призвал Швецию бороться с терроризмом и "изменить свою позицию" по Рабочей партии Курдистана и Силам самообороны сирийских курдов, считающимися Анкарой террористическими.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время блокирует рассмотрение этих заявок. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

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Ранее в июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что предоставленные Стокгольмом и Хельсинки документы с доводами по ситуации вокруг их заявок на вступление в НАТО не соответствуют ожиданиям Анкары. В свою очередь советник президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что сроки обсуждения возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО не ограничены предстоящим в конце июня саммитом альянса.

Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.

Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган Магдалена Андерссон НАТО
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