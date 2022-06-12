Президент Финляндии заявил, что нежелание Турции принимать страну в НАТО его удивило

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью.

"Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье в Хельсинки.

Как добавил Ниинистё, "будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех".

По его словам, "дискуссии о членстве продолжаются, между Турцией и Финляндией ведется много дискуссий". "Важно как можно больше рассказать Турции о том, что уже сделано в Финляндии для того, чего требует Турция", - отметил он.

Как сказал Ниинистё, "у Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, вот почему иногда трудно понять мнение Турции".

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Финляндии, добавил, говоря о Турции, что "любые опасения нужно развеять".

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Турция в настоящее время блокирует вступление Швеции и Финляндии в альянс. Основная причина такой позиции - поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами.

В мае в НАТО приняли заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе.