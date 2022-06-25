Российский корабль "Прогресс" остается штатным средством коррекции орбиты МКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американский грузовой корабль Cygnus, скорректировавший ранее в субботу орбиту Международной космической станции (МКС), сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством данной операции остаётся российский корабль "Прогресс", сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Согласно договорённостям с партнёрами по проекту Международной космической станции, американский грузовой корабль Cygnus может обеспечить несколько тестовых коррекций высоты орбиты МКС. При этом штатным средством коррекции в случае возникновения угрозы для станции (например, опасное сближение с т.н. космическим мусором) остается российский грузовой корабль "Прогресс МС", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Там отмечают, что осуществление коррекции с помощью корабля Cygnus возможно только в случае разворота МКС с помощью двигателей российского сегмента станции, которые также осуществляют стабилизацию и поддержку операции коррекции во время работы двигателей корабля Cygnus и возвращение борта в дежурную ориентацию после проведения коррекции орбиты.

Ранее в субботу американский грузовой космический корабль Cygnus успешно скорректировал орбиту МКС с помощью своего ориентируемого двигателя, сообщили в NASA.

По данным американского космического ведомства, манёвр продолжался пять минут и одну секунду. В итоге высота орбиты станции изменилась на примерно 805 метров в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 161 метр в апогее (самая дальняя от неё).

Первая попытка изменить орбиту станции была предпринята 20 июня, однако она не увенчалась успехом.

По данным Центра управления полётом в Хьюстоне, специалисты включили двигатель корабля в назначенное время, но через пять секунд после начала операции был зафиксирован перепад давления, из-за чего система автоматически прекратила его работу.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 28 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.