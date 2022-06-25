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Американский космический корабль Cygnus скорректировал орбиту МКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью своего ориентируемого двигателя, сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"В субботу, 25 июня, корабль компании Northrop Grumman Cygnus провёл ограниченную коррекцию орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте NASA.

По данным американского космического ведомства, манёвр продолжался пять минут и одну секунду. В итоге высота орбиты станции изменилась на примерно 805 метров в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 161 метр в апогее (самая дальняя от неё).

Первая попытка изменить орбиту станции была предпринята 20 июня, однако она не увенчалась успехом.

По данным Центра управления полётом в Хьюстоне, специалисты включили двигатель корабля в назначенное время, но через пять секунд после начала операции был зафиксирован перепад давления, из-за чего система автоматически прекратила его работу.

2018 году NASA уже испытывало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров.

Перед текущей миссией корабль был модифицирован для выполнения этой задачи, и теперь появилась возможность существенно изменять орбиту станции.

После прекращения программы полётов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора используются только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на МКС 21 февраля этого года, доставив на станцию около 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отчаливание "грузовика" от станции намечено на 28 июня. Покинув МКС, он заберет с собой мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

NASA Northrop Grumman Cygnus
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