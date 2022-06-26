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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июня

ВС РФ контролируют Северодонецк, на Украине работает американский спецназ, начинается саммит G7

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. "Попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана", - сказал Игорь Конашенков.

- Саммит G7 стартует в ФРГ. К большой семерке также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, Встреча состоится в ФРГ с 26 по 28 июня.

- Джонсон на саммите G7 подчеркнет недопустимость ослабления поддержки Украины. "Любой признак усталости или колебания в поддержке Западом Украины сыграет непосредственно на руку России", - говорится в распространенном пресс-релизе.

- Спецназ США и их союзников действует на территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

- Американский космический корабль Cygnus скорректировал орбиту МКС. Об этом сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства

- Российский корабль "Прогресс" остается штатным средством коррекции орбиты МКС. Американский грузовой корабль Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством данной операции остаётся "Прогресс".

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