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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Великобритания, США, Япония и Канада намерены ввести запрет на импорт золота из РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота, сообщают в воскресенье на Даунинг-стрит.

"Благодаря жестким новым мерам, о которых объявят на начинающемся сегодня саммите G7, мы запретим дальнейший экспорт российского золота в Великобританию, США, Канаду и Японию", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

"Лондон - крупный центр торговли золотом, и поддержка США, Японии и Канады означает, что данные меры будут иметь серьезное воздействие", - отмечается в документе.

В нем говорится, что на саммите британский премьер Борис Джонсон призовет другие страны присоединиться к данным ограничительным мерам.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что золото может стать объектом новых антироссийских санкций Евросоюза. Агентство отмечало, что новый пакет санкций пока не готовится, но работа по определению секторов, которые могут подпасть под ограничения, продолжается.

По данным ФТС, Россия в 2021 году экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд, тогда как ввоз в страну был символическим - 1 тонна на $19 млн. Причем львиная доля оборота (266 тонны на $15,4 млрд) приходилась на Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов, тогда как на страны ЕС - всего 13 тонн на $738 млн.

Российские золотодобытчики продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. После попадания нескольких российских банков под санкции золотодобывающие компании начали искать прямой выход на зарубежные рынки. В числе потенциальных рынков - ОАЭ, Турция, Китай и Казахстан.

золото G7 Великобритания США Япония Канада
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