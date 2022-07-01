В МИД РФ назвали "одним из печальнейших эпизодов" вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, считает замглавы МИД России Александр Грушко. Он высказал это мнение на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Замминистра не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение. По его словам, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".

"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

В этом же выступлении он сказал, что итоги саммита НАТО показывают, что альянс вернулся к механизмам холодной войны.

29 июня на саммите в Мадриде руководство НАТО решило пригласить вступить в альянс Швецию и Финляндию. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют это решение.