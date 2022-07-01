Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В МИД РФ назвали "одним из печальнейших эпизодов" вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, считает замглавы МИД России Александр Грушко. Он высказал это мнение на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В миреПротокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО подпишут в следующий вторникЧитать подробнее

Замминистра не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение. По его словам, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".

"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

В этом же выступлении он сказал, что итоги саммита НАТО показывают, что альянс вернулся к механизмам холодной войны.

29 июня на саммите в Мадриде руководство НАТО решило пригласить вступить в альянс Швецию и Финляндию. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют это решение.

НАТО Швеция Финляндия Александр Грушко МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Путин в июне оставался самой упоминаемой в прессе персоной - СКАН

Обнаружен единственный выживший с разбившегося самолета Ан-2 в Якутии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });