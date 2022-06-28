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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Германия направит еще 15 тысяч военных в силы быстрого реагирования НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Германия обещает выделить дополнительно 15 тысяч военных для участия в силах быстрого реагирования НАТО, сообщил Bloomberg.

Военная операция на Украине

Кроме того, по данным агентства, ФРГ вместе с Нидерландами передаст шесть гаубиц Украине, по три от каждой страны.

27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что саммит альянса в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования, так что она превысит 300 тысяч человек. По информации западных СМИ, сейчас в силах быстрого реагирования состоит около 40 тысяч военнослужащих. Эти силы альянс может использовать в максимально короткие сроки в случае угрозы безопасности.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса, до уровня бригад. На уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, он ответил, что усиление до уровня бригад коснется только части из них.

Комментируя слова генсека НАТО, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал их подтверждением конфронтационной направленности альянса. По его словам, Минобороны России на фоне этих новых угроз готовит планы укрепления западных рубежей.

Германия НАТО Йенс Столтенберг Украина Мадрид Нидерланды
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