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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Минобороны укрепит западные рубежи России на фоне новых угроз со стороны НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как демонстрацию конфронтационной направленности НАТО заявление генсека альянса Йенса Столтенберга об увеличении численности подразделений быстрого реагирования, Минобороны России на фоне этих новых угроз готовит планы укрепления западных рубежей, заявили в Кремле.

Этот комментарий сделал на брифинге 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"НАТО - это достаточно агрессивный блок, это блок, который был создан в целях конфронтации, и он демонстрирует, продолжает демонстрировать свои сущности, исполнять свои заложенные по умолчанию задачи - продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал он.

Он напомнил, что этот процесс длится уже два десятилетия.

"И еще раз напомню вам, что разрабатываются нашим Министерством обороны планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируются вот этими действиями альянса", - сказал пресс-секретарь президента.

Кремль НАТО Дмитрий Песков Йенс Столтенбег Минобороны
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