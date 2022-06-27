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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Россия будет объявлена наибольшей угрозой на саммите НАТО

Россия будет объявлена наибольшей угрозой на саммите НАТО
Фото: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Мадриде, как ожидается, назовут Россию наиболее серьезной угрозой для альянса, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы одобрим новую стратегическую концепцию, которая будет отражать новую реальность", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я ожидаю, что союзники обозначат в концепции, что считают Россию наиболее серьезной прямой угрозой для нашей безопасности", - добавил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, в новой концепции впервые будут упоминаться угрозы для НАТО, исходящие от Китая.

Столтенберг отметил, что НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией, но при этом понимают необходимость сохранения работающих каналов связи для предотвращения конфликтных ситуаций.

"Россия сама закрыла дверь для диалога... Мы сожалеем о такой позиции, но они сами выбрали путь конфронтации", - сказал он.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что "при этом нам, тем не менее, необходимы каналы связи, чтобы предотвращать инциденты, конфликтные ситуации". Он предположил, что в будущем эти каналы можно будет использовать для обсуждения темы контроля над вооружениями.

НАТО Йенс Столтенберг
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