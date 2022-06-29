Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Китай категорически против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создания там аналога этого альянса, завил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Не нужно искать воображаемых врагов в азиатско-тихоокеанском регионе и не нужно искусственно создавать разногласия и противоречия. Мы решительно выступаем против вовлечения НАТО в дела АТР и против создания подобной организации в регионе", - сказал Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Пекин "внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и чрезвычайно встревожен планами альянса внести корректировки в свою стратегическую концепцию".

"Лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных регионах мира. Мы призываем НАТО извлечь уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для усугубления мировой конфронтации или для провоцирования новой холодной войны". - заявил китайский дипломат.