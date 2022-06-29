Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

США внесли в "черный список" 5 компаний из КНР за возможное сотрудничество с военными РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США внесло в "черный список" пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России до и после начала военной спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics. Для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят", - говорится в заявлении заместителя министра торговли США Алана Эстевеса.

За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ в том случае, если КНР предоставит России вооружение или иную военную помощь, пишет FT.

Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не предоставляют России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

"Китай и Россия поддерживают нормальное сотрудничество в сфере энергетики и торговли, и законные интересы китайских компаний не должны нарушаться", - сказал представитель посольства.

США Китай Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

Что случилось этой ночью: среда, 29 июня

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Анкара поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });