США внесли в "черный список" 5 компаний из КНР за возможное сотрудничество с военными РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США внесло в "черный список" пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России до и после начала военной спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics. Для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят", - говорится в заявлении заместителя министра торговли США Алана Эстевеса.

За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ в том случае, если КНР предоставит России вооружение или иную военную помощь, пишет FT.

Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не предоставляют России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

"Китай и Россия поддерживают нормальное сотрудничество в сфере энергетики и торговли, и законные интересы китайских компаний не должны нарушаться", - сказал представитель посольства.