Поиск

Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. ведет переговоры о закупке чипов памяти у двух китайских производителей, находящихся в "черном списке" Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это помогло бы компании смягчить последствия глобального дефицита чипов памяти, вынудившего ее поднять цены на всю линейку продукции.

По словам источников агентства, Apple хотела бы закупать компоненты у ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) для устройств, продаваемых в Китае. Переговоры с компаниями идут, окончательных решений пока не принято.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук обращался к представителям администрации президента США, в том числе к министру финансов Скотту Бессенту, надеясь добиться смягчения их позиции в отношении сделок с китайскими чипмейкерами, сообщили источники.

Как CXMT, так и YMTC включены Пентагоном в "черный список" из-за их предполагаемых связей с оборонным сектором Китая.

Хотя Apple не требуется официальное разрешение властей США на закупку микросхем у этих компаний, она рискует столкнуться в Вашингтоне с серьезной негативной реакцией сторонников жесткой линии по вопросам госбезопасности, учитывая напряженные отношения с Китаем, отмечает агентство.

Apple Пентагон США Тим Кук Китай CXMT YMTC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

 Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

 Эстония ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране

СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

 В Израиле проходят протесты, приуроченные к 1000 дней с момента нападения ХАМАС

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10241 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов