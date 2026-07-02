Bloomberg сообщил о переговорах Apple о закупках чипов с компаниями из "черного списка"

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. ведет переговоры о закупке чипов памяти у двух китайских производителей, находящихся в "черном списке" Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это помогло бы компании смягчить последствия глобального дефицита чипов памяти, вынудившего ее поднять цены на всю линейку продукции.

По словам источников агентства, Apple хотела бы закупать компоненты у ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) для устройств, продаваемых в Китае. Переговоры с компаниями идут, окончательных решений пока не принято.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук обращался к представителям администрации президента США, в том числе к министру финансов Скотту Бессенту, надеясь добиться смягчения их позиции в отношении сделок с китайскими чипмейкерами, сообщили источники.

Как CXMT, так и YMTC включены Пентагоном в "черный список" из-за их предполагаемых связей с оборонным сектором Китая.

Хотя Apple не требуется официальное разрешение властей США на закупку микросхем у этих компаний, она рискует столкнуться в Вашингтоне с серьезной негативной реакцией сторонников жесткой линии по вопросам госбезопасности, учитывая напряженные отношения с Китаем, отмечает агентство.