Шойгу сообщил о сдаче в плен 1908 украинских военных с "Азовстали"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что блокирование завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается, в плен сдались 1908 украинских военных.

"Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", - сказал он на коллегии Минобороны РФ в пятницу.

Министр сообщил, что ранее в Мариуполе сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.

Шойгу сказал, что с территории "Азовстали" эвакуированы 177 гражданских лиц, в том числе 85 женщин и 47 детей. "Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь", - сказал министр.

"Отмечу, что российские Вооружённые силы делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры", - сказал Шойгу.

"С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 377 000 человек", - сообщил министр.

"Азовсталь"

16 мая российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с комбината "Азовсталь", был открыт гуманитарный коридор.

Министерство обороны РФ публиковало кадры, на которых украинские военные, которые были блокированы на заводе "Азовсталь", сдаются в плен российской армии. Среди сдавшихся в плен есть женщины. Минобороны РФ также публиковало кадры из больницы и центра временного содержания в ДНР, куда перевезли украинских пленных.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее выразила надежду на обмен раненых украинских военных после их выздоровления. Киев связывал дальнейшие переговоры с Москвой, в том числе, с судьбой украинских военных и гражданских лиц, которые блокированы на "Азовстали".

Сообщалось, что на территории комбината, в частности, укрылись военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Между тем 17 мая Минюст РФ сообщил, что Верховный суд России в конце мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании формирования "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в тот же день заявил, что военных преступников нельзя обменивать, они должны быть преданы суду.

Мариуполь

21 апреля Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. По словам министра, около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Шойгу заявил, что потребуется три-четыре дня, "чтобы завершить и эту работу". В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.