Лондон направит в Боснию и Герцеговину военных экспертов для борьбы с влиянием извне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Британское правительство направит военных экспертов в Боснию и Герцеговину, чтобы усилить местную миссию НАТО и укрепить стабильность и безопасность в стране на фоне попыток извне разжечь там сепаратизм и спровоцировать насилие, сообщает Даунинг-стрит.

Это будут два человека - военный эксперт по борьбе с дезинформацией и советник по вопросам гражданской стратегической обороны. Первый займется повышением способности Боснии и Герцеговины и штаб-квартиры Североатлантического альянса в стране "противостоять пагубному влиянию, в частности, помогать блокировать усилия России и других стран посеять недоверие и подорвать демократию в стране и регионе".

Советник по стратегии в свою очередь будет помогать Сараево в "разработке современных, представительных вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО".

Помимо этого, Великобритания предоставит Боснии и Герцеговине 750 тысяч фунтов стерлингов для создания центра по кибербезопасности при Университете Сараево. Также Лондон готов научить местных журналистов способам выявления дезинформации и смягчения ее влияния.

"Босния и Герцеговина в настоящее время сталкивается с величайшей экзистенциальной угрозой в поствоенный период, сепаратистски настроенные лидеры активно добиваются дальнейшего раскола и конфликта", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что, по мнению Лондона, "эти планы поддерживает Москва".

"Мы не можем позволить, чтобы Западные Балканы стали очередной площадкой для пагубных устремлений России, - заявил через пресс-службу премьер-министр Борис Джонсон. - Именно поэтому мы усиливаем поддержку Боснии и Герцеговине, отвечая на призыв наших друзей о помощи в защите мира, который они по праву заслуживают".

Ранее в июне член президиума Боснии и Герцеговины от республики Сербской Милорад Додик назвал позитивным влияние России на Балканах, в отличие от негативной роли Запада. По его словам, "на Балканах есть влияние России, но оно не зловредное, как о том думают на Западе". "Не Россия, но НАТО сбрасывала на Сербию и Республику Сербскую бомбы, начиненные обедненным ураном", - напомнил Додик.

В 1992-95 годах Босния и Герцеговина пережила кровопролитный гражданский конфликт, конец которому положили Дейтонские соглашения, одной из сторон-гарантов которого выступила Великобритания.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.