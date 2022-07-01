Додик счел незаконным решение Лондона направить в Боснию военных экспертов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Представитель Республики Сербской в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик назвал незаконным намерение Лондона отправить в страну британских военных экспертов.

"Ни один орган БиГ не давал согласия на присутствие в стране каких-либо военных формирований, в том числе и британских, поэтому они не могут прибыть в БиГ законно", - приводит его слова телерадиокомпания Республики Сербской РТРС.

Додик напомнил, что силы НАТО размещены в БиГ на основании соответствующих резолюций СБ ООН, по которым сформирована миссия "Альтея" и продлен мандат, действие которого истекает осенью.

По его словам, по истечении этого срока ни одна военная сила не сможет находиться на территории БиГ на законных основаниях.

"С самого заключения Дейтонского соглашения НАТО никогда не действовала в БиГ именно как НАТО. Она входила в международные военные миссии – ИФОР, СФОР, ЕУФОР, которые одобрял СБ ООН. При этом все резолюции СБ ООН, касающиеся работы этих миссий, имели ограниченный срок действия, как правило – 12 месяцев", - добавил он.

Накануне на Даунинг-стрит сообщили, что Лондон направит в Боснию и Герцеговину британских военных экспертов с целью повышения способности Сараево противостоять "пагубному влиянию" ряда стран и усиления обороны страны.

"Военных специалистов Великобритании отправят в Боснию и Герцеговину, чтобы укрепить миссию НАТО и усиливать стабильность и безопасность в стране", - говорится в заявлении офиса британского премьера.

В нем уточняется, что в страну направят двух специалистов – военного эксперта по борьбе с дезинформацией и советника по вопросам гражданской стратегической обороны. Первый будет прилагать усилия для "противостояния пагубного влияния, в частности, помогать блокировать усилия России и других стран посеять недоверие и подорвать демократию в стране и регионе".

Советник от Лондона по вопросам обороны в свою очередь, как планируется, будет помогать Сараево в "разработке современных, представительных вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО".

Помимо этого, Великобритания предоставит Боснии и Герцеговине 750 тыс. фунтов стерлингов для создания центра по кибербезопасности при Университете Сараево.

Кроме того, Лондон намерен работать со СМИ Боснии и Герцеговины, чтобы научить журналистов способам выявления дезинформации и смягчения ее влияния.

"Босния и Герцеговина в настоящее время сталкивается с величайшей экзистенциальной угрозой в поствоенный период, сепаратистски настроенные лидеры активно добиваются дальнейшего раскола и конфликта", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что, по мнению Лондона, "эти планы поддерживает Москва".

Ранее Милорад Додик называл позитивным влияние России на Балканах, в отличие от негативной роли Запада. По его словам, "на Балканах есть влияние России, но оно не зловредное, как о том думают на Западе". "Не Россия, но НАТО сбрасывала на Сербию и Республику Сербскую бомбы, начиненные обедненным ураном", - напомнил Додик.

В 1992-95 гг. Босния и Герцеговина пережила кровопролитный гражданский конфликт, конец которому положили Дейтонские соглашения, одной из сторон-гарантов которого выступила Великобритания.

Босния и Герцеговина – федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп – мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.