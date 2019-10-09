Депутат Луговой опроверг сообщения о подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британское следствие называло виновником смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, раскритиковал публикацию в западных СМИ о существовании в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Минобороны РФ специального подразделения по дестабилизации ситуации в Европе.

"Это абсурд, лишенный всякого здравого смысла. Это можно назвать информацией, высосанной из пальца. Придумать чего-то дельного не могут, вот и выискивают различные конспирологические сценарии", - сказал Луговой в среду "Интерфаксу".

Так он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что к попытке переворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же секретное спецподразделение ГРУ.

The New York Times в своей публикации ссылается на сотрудников разведки четырех западных стран. "Западные официальные лица из органов безопасности теперь пришли к выводу, что эти операции, и потенциально многие другие, это часть скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением из российского разведсообщества, (с оперативниками - ИФ) поднаторевшими в подрывной деятельности, в саботаже и убийствах", - пишет издание.

"Группа, известная как подразделение 29155, действовала, как минимум, десятилетие, однако на Западе только недавно узнали о нем. Сотрудники разведки в четырех западных странах говорят, что неясно, насколько часто используется это подразделение, и предупреждают, что невозможно узнать, когда и где они нанесут удар", - отмечает The New York Times.

Газета утверждает, что штаб-квартира этого подразделения находится на востоке Москвы в 161-м учебном центре специального назначения. Ряд его сотрудников участвовали в войнах в Афганистане и в Чечне, а также в конфликте на Украине.

"Согласно оценкам западных разведывательных служб, их операции (в Европе - ИФ) столь секретны, что о существовании подразделения, по всей видимости, неизвестно даже другим оперативникам ГРУ", - пишет газета.

При этом, по ее информации, единая картина действий этого спецподразделения стала складываться лишь после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.