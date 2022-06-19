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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

НАТО в своей новой стратегии будет расценивать РФ как угрозу безопасности

НАТО в своей новой стратегии будет расценивать РФ как угрозу безопасности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В своей новой стратегии, которую североатлантический альянс намерен принять в конце июня на саммите в Мадриде, Россия будет расцениваться как угроза, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал Столтенберг в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag.

По его словам, впервые в стратегии альянса будет упомянут Китай.

"Поскольку подъем Китая - это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", - заявил он.

Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.

НАТО Йенс Столтенберг
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