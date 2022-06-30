Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.

"В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве", - заявил Видодо.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.

"Пока не знаю, о чем идет речь", - заявил Песков журналистам, которые спросили его о содержании послания сразу после заявления Видодо.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

Лондон направит в Боснию и Герцеговину военных экспертов для борьбы с влиянием извне

Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет после нескольких месяцев спада

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });