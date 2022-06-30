Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.

"В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве", - заявил Видодо.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.

"Пока не знаю, о чем идет речь", - заявил Песков журналистам, которые спросили его о содержании послания сразу после заявления Видодо.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.