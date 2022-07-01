Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Песков заявил, что Путину не передавали письменное послание от Зеленского

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали заявления о передаче президенту РФ Владимиру Путину послания от президента Украины Владимира Зеленского в ходе российско-индонезийских переговоров на высшем уровне, пояснив, что речь идет не о письменном послании.

"Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании. Вот единственное, что я вам могу сказать", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Он не стал пояснять, идет ли речь об устном послании.

Накануне, 30 июня, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал Путину послание от Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Хуснуллин спрогнозировал проблемы со строительной техникой в трехлетней перспективе

Обвиняемые в убийстве основателя "Черновика" Камалова получили от 16 до 24 лет

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний

Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

В РФ отменили все COVID-ограничения

В РФ отменили все COVID-ограничения

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Суд в Новосибирске арестовал ученого-лазерщика Колкера по подозрению в госизмене

Что произошло за день: четверг, 30 июня

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });