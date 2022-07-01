Песков заявил, что Путину не передавали письменное послание от Зеленского

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали заявления о передаче президенту РФ Владимиру Путину послания от президента Украины Владимира Зеленского в ходе российско-индонезийских переговоров на высшем уровне, пояснив, что речь идет не о письменном послании.

"Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании. Вот единственное, что я вам могу сказать", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Он не стал пояснять, идет ли речь об устном послании.

Накануне, 30 июня, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал Путину послание от Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.