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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Туристический кешбэк предложили распространить на поездки в Белоруссию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На Форуме регионов Белоруссии и России в четверг предложили внедрить туристический кешбэк для россиян на территории Белоруссии.

"Сегодня на полях Форума регионов Белоруссии и России мы предложили инициативу по внедрению туристического кешбэка для граждан России на территории Белоруссии. Тем самым мы хотим привлечь их на наши исторические объекты, места памяти, такие как Брестская крепость, Хатынь, Курган Славы", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, слова которого приводит госагентство БелТА.

Он отметил, что на прошедшем в Бресте Белорусско-российском молодежном форуме было принято заявление о единых подходах к сохранению исторической памяти. Белорусы и россияне уже активно участвуют в подобных проектах.

Белоруссия Россия
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