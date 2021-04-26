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РФ выделит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство выделит 4,7 млрд рублей на продление до конца года программы кешбэка на туры по России.

Он отметил, что с прошлого года почти миллион граждан воспользовались этой программой, они получили возврат порядка 4 млрд рублей. Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 млрд согласованы с Минфином, проект распоряжения будет внесен на рассмотрение ближайшего заседания правительства", - сказал он на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В РоссииКэшбэк на туры по России можно будет получить до 15 июняЧитать подробнее

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России в размере 20% до конца 2021 года.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Затем правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Третий этап распродажи начался 18 марта и должен был завершиться 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

Согласно условиям, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кешбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и должен был завершиться 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

Дмитрий Чернышенко

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