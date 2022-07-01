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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Первые случаи COVID-19 в КНДР были выявлены в поселке на границе с Южной Кореей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей, сообщает ЦТАК со ссылкой на расследование, проведенное Государственным чрезвычайно-противоэпидемическим штабом.

"Выяснилось, что симптомы лихорадки начали проявляться у некоторых лиц, въезжавших в столицу из села Ипхо уезда Кымган провинции Канвон в середине апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резко увеличилось число пациентов с повышенной температурой среди людей, имевших контакт с въехавшими.

"Согласно этому, сделан научно обоснованный вывод, что село Ипхо уезда Кымган является очагом злокачественной пандемии в стране", - подчеркивает агентство.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и 5-летний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

"У них выявились клинические особенности, рассматриваемые в качестве начального симптома злокачественной пандемии, тест на новый коронавирус дал положительный результат", - сообщает ЦТАК.

Между тем, по данным государственных СМИ, число новых возможных случаев заболевания COVID-19 в стране второй день подряд не превышает 5 тыс. Так, с 29 по 30 июня в стране зарегистрировано 4 тыс. 570 человек с повышенной температурой.

Общее число пациентов с повышенной температурой с конца апреля по состоянию на вечер 30 июня составляет более 4 млн. 744 тыс. 430 человек. Из них 99,8% выздоровели.

12 мая Пхеньян сообщил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июля 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР Коронавирус
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