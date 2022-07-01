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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Южная Корея отвергла возможность передачи COVID-19 в КНДР через зараженные предметы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи опровергло утверждения Пхеньяна о том, что COVID-19 мог проникнуть в страну через зараженный предмет, обнаруженный недалеко от границы двух стран, сообщает "Ренхап".

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Как заявил в ходе брифинга заместитель представителя министерства по делам объединения двух Корей Чха Док Чхоль, существует "общее мнение" южнокорейских и международных организаций здравоохранения и экспертов о том, что заражение COVID-19 через вирус на поверхности объекта невозможно.

"Насколько нам известно, официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом через почтовые или другие материалы не было зафиксировано", - сказал он.

Ранее ЦТАК со ссылкой на расследование Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба сообщило, что органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и 5-летний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".

При этом в тексте не уточняется, о каком именно предмете идет речь. Однако ЦТАК сообщает, что Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий издал инструкцию, в которой подчеркивается необходимость "бдительно обращаться со странными вещами, прилетающими с ветром (...) и воздушными шарами" в приграничную зону.

В инструкции также содержится призыв к укреплению системы отчетности об обнаружении "странных вещей", их сбору и уничтожению.

Ранее Южная Корея неоднократно запускала на северокорейскую территорию воздушные шары с агитационными листовками, что становилось причиной нарастания напряженности в отношениях между Севером и Югом.

Южная Корея КНДР
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