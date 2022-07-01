США объявили денежную награду за информацию о вмешательстве в американские выборы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил вознаграждение в $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

Вознаграждение будет выплачено за "информацию, ведущую к идентификации или местонахождению любого иностранного лица, включая иностранную организацию, которое сознательно участвовало или участвует во вмешательстве в выборы, а также информацию, ведущую к предотвращению, срыву или благоприятному разрешению акта иностранного вмешательства в выборы", информирует госдеп.

Иностранное вмешательство в выборы включает "определенное поведение иностранцев", под которым понимается "скрытые, мошеннические, вводящие в заблуждение незаконные действия или попытки действий", которые предпринимаются "с конкретным намерением повлиять на избирателей, подорвать доверие общественности к избирательным процессам или институтам, или повлиять, подорвать доверие или изменить результат общего голосования", разъясняет внешнеполитическое ведомство.

В сообщении отмечается, что такое поведение также "может включать в себя фальсификацию результатов голосования и вторжение в базы данных; определенное влияние, дезинформацию и кампании по созданию бот-ферм; или злонамеренные кибератаки".

Вознаграждение назначено в рамках программы госдепартамента США "Вознаграждение за справедливость", которой управляет служба дипломатической безопасности.

С момента своего создания в 1984 году в рамках программы выплачено более $250 млн более чем 125 людям по всему миру, предоставившим информацию, "которая помогла предотвратить акты терроризма, привлечь лидеров террористов к ответственности и устранить угрозы национальной безопасности США", сообщает госдеп.