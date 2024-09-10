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В Кремле назвали голословными обвинения Москвы в использовании американских блогеров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пока Вашингтон не назовет имена блогеров, которых якобы использует Россия для влияния на общественное мнение в США, эти обвинения останутся голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Хотелось бы услышать конкретное имя конкретного топового блогера США, которого как-то использует Россия для каких-то целей. Иначе все эти заявления являются голословными обвинениями, которые ни на чем не зиждутся", - сказал Песков на брифинге.

Так он прокомментировал заявления американской разведки о том, что Россия использует американских топовых блогеров для влияния на общественное мнение в США.

Дмитрий Песков США
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