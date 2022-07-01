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Опрос показал возможность победы Трампа над Байденом на выборах 2024 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп способен победить на выборах действующего главу государства Джо Байдена, если бы голосование состоялось сейчас, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на опрос, проведенный бостонским Колледжем Эмерсона.

Так, за Трампа на выборах, запланированных на 2024 год, выражают готовность проголосовать 44% американцев, а за Байдена - 39%. Причем уровень поддержки Байдена упал за период с мая по июнь на три процентных пункта. В мае Байдена на выборах против Трампа готовы были бы поддержать 42% американцев, участвовавших в опросе.

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В то же время еще 12% респондентов ответили, что предпочли бы на выборах 2024 года проголосовать за другого кандидата. Остальные респонденты не определились с ответом.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. американцев по всей стране 28-29 июня.

Газета The Hill пишет, что Байден заявлял о том, что планирует переизбираться на второй срок, однако не все его соратники по Демократической партии поддерживают эти планы. Трамп же намекал на то, что может принять участие в выборах.

Также газета отмечает, что если Трамп все-таки решится стать кандидатом на выборах 2024 года от Республиканской партии, то получил бы 55% на праймериз партии, в то время как 20% избирателей поддержали бы кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса. В то же время, согласно опросам среди сторонников Демократической партии, 64% считают, что Байден должен стать кандидатом от партии на выборах, а 36% считают, что это должен быть другой человек.

США Дональд Трамп Джо Байден
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