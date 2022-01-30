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Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия
Фото: Brent Stirton/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помилует участников беспорядков и обвиняемых в штурме Капитолия, если будет избран президентом в 2024 году.

"Если я буду баллотироваться и выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и, если это потребует помилования, мы их помилуем, поскольку с ними обращаются так несправедливо", - сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе.

Более 700 человек арестованы и им предъявлены обвинения в связи с масштабным расследованием штурма.

Трамп также предупредил, что после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине произойдут определенные события в отношениях между материком и Тайванем. Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в некомпетентности в построении отношений с Китаем.

"И посмотрим, что произойдет после Олимпиады, я хороший предсказатель, посмотрим, что произойдет после Олимпиады с Тайванем и Китаем", - сказал Трамп.

Он заявил, что нынешняя администрация США уделяет слишком много внимания защите Украины в ущерб защите собственных границ.

"Все в Вашингтоне одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире сейчас для нас - это не граница Украины, это граница Америки, и мы ничего с этим не делаем, позволяем людям входить, и мы понятия не имеем, кто они", - сказал бывший президент.

Ранее Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота. По его словам, тогда была предпринята попытка "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

Трамп, несмотря на события января 2021 года, остается крайне популярным в Республиканской партии. Наблюдатели не исключают, что он может в 2024 году вновь попытаться стать президентом США. Со своей стороны, Байден заявлял, что в 2024 году попытается добиться переизбрания, если у него не будет серьезных проблем со здоровьем.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп

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