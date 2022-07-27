Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику нынешний американской администрации.

"При мне Китай, Иран, Россия, Северная Корея были под контролем", - заявил он в ходе выступления в Вашингтоне.

По мнению Трампа, теперь же "наша страна превратилась в посмешище на мировой арене". Он считает при нынешнем президенте Джо Байдене США неправильным образом провели вывод войск из Афганистана. "Ничего подобного не произошло бы, будь я президентом", - сказал Трамп.

"А на очереди - проблема с Китаем и Тайванем", - предупредил он.

Он считает, что после его ухода из Белого дома "США переживают одно унижение за другим на мировой арене".

Бывший президент подчеркнул, что если ничего не предпринять, находящиеся ныне у власти люди превратят США "в нечто похожее на Венесуэлу, Советский Союз, в более крупную копию Кубы".

Трамп посоветовал администрации США не отменять пошлины в отношении КНР. Также он считает нужным "быстро максимально нарастить добычу нефти и газа в нашей стране, чтобы добиться снижения цен на горючее".

Он не стал напрямую заявлять, что собирается баллотироваться на пост президента в 2024 году, однако в очередной раз намекнул на такую возможность, рассказав, что не уходит из политики, потому что хочет помочь в решении проблем США.