Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

МВД ДНР сообщило об открытии в Донецке первых пунктов выдачи паспортов РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Донецке открылись первые два пункта выдачи паспортов Российской Федерации, сообщили в пятницу в МВД Донецкой народной республики.

В миреРодившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФЧитать подробнее

"С первого июля в аппарате миграционной службы в Донецке на улице Зайцева, а также в Буденновском районе открыты первые пункты выдачи паспортов гражданина РФ", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что уже началась выдача паспортов ранее подавшим заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

ДНР Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 июля

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

Вступили в силу британские санкции против "Совкомфлота"

Bloomberg узнал, что новые санкции ЕС коснутся правил транзита в Калининград

Ископаемое топливо снова стало главным источником электроэнергии в ЕС в 2021 году

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

Донецк получит российский телефонный код

Донецк получит российский телефонный код
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });