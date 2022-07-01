МВД ДНР сообщило об открытии в Донецке первых пунктов выдачи паспортов РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Донецке открылись первые два пункта выдачи паспортов Российской Федерации, сообщили в пятницу в МВД Донецкой народной республики.

"С первого июля в аппарате миграционной службы в Донецке на улице Зайцева, а также в Буденновском районе открыты первые пункты выдачи паспортов гражданина РФ", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что уже началась выдача паспортов ранее подавшим заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.